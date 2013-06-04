أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شرايين يد Madonna تفضحها وتصدم معجبيها

Google+ Print
شرايين يد Madonna تفضحها وتصدم معجبيها شرايين يد Madonna تفضحها وتصدم معجبيها

تمتلك الفنّانة الأمريكيّة "Madonna" جسداً ووجهاً لفتاة بعمر الـ 20 عاماً. ومن الصعب جدّاً أن نتذكّر أنّ نجمة البوب الشهيرة تبلغ 54 عاماً، إلا إذا نسيت ارتداء قفّازات في يديها لإخفاء التجاعيد، كما حدث معها مؤخّراً.
رصدت "Madonna" بدون القفازات خلال خروجها من اجتماع عمل في نيويورك، فبدت شرايين يديها منتفخة وأظهرت حقيقة سنّها.
مادونا التي تُبهر العالم على المسرح باستعراضاتها التي تبدو فيها رشيقة في عقد العشرين، كشفت عدسات الباباراتزي أخيراً عن مدى عجز جلدها مع تقدّم عمرها، حيث إنّها تخطّت عقدها الخمسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي