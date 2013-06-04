شرايين يد Madonna تفضحها وتصدم معجبيها

تمتلك الفنّانة الأمريكيّة "Madonna" جسداً ووجهاً لفتاة بعمر الـ 20 عاماً. ومن الصعب جدّاً أن نتذكّر أنّ نجمة البوب الشهيرة تبلغ 54 عاماً، إلا إذا نسيت ارتداء قفّازات في يديها لإخفاء التجاعيد، كما حدث معها مؤخّراً.

رصدت "Madonna" بدون القفازات خلال خروجها من اجتماع عمل في نيويورك، فبدت شرايين يديها منتفخة وأظهرت حقيقة سنّها.

مادونا التي تُبهر العالم على المسرح باستعراضاتها التي تبدو فيها رشيقة في عقد العشرين، كشفت عدسات الباباراتزي أخيراً عن مدى عجز جلدها مع تقدّم عمرها، حيث إنّها تخطّت عقدها الخمسين.