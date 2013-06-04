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شبيهة Kim Kardashian قردة؟!

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شبيهة Kim Kardashian قردة؟! شبيهة Kim Kardashian قردة؟!

ثمّة العديد من النجوم في أمريكا ممّن يعتنقون الدين الإسلامي، سواء بالولادة أم بالقناع...

نرى صور نجوم هوليوود عادة في المجلات، وعلى اللوحات الإعلانيّة. لكن هذه المرّة سنرى وج...

نرى المشاهير عادة في أجمل حلة لهم، وفي قمة نظافتهم، لكن هل هم دوماً في هذا الشكل؟...

بعد كلّ علاقة تنتهي، تبدأ علاقة جديدة، فكيف الحال في هوليوود المليئة بالخيانات والانف...

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تعتبر دبي وجهة جاذبة للأثرياء الذين فضّلوا بأغلبيّتهم الاستقرار في هذه الإمارة دون سو...

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يظن بعض الجمهور أن طريق الشهرة والنجومية سهل، وأن من سلكوه فعلوا ذلك بسبب الحظ، خصوصا...

ربما يُشكل الحصول على جسد رشيق هوساً لدى المشاهير، خصوصاً السيدات منهم، إذا كانت أجسا...

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سيدتي