تغلبي على حكة البطن أثناء الحمل

تعاني الكثير من الأمهات الحوامل من التحسس في منطقة أسفل البطن، وتسبب لهن الحكة الشديدة، فما سبب ذلك وكيف يمكن التغلب عليه؟

أخصائية الطب الصيدلي الدكتورة هتون الجاسم أجابتنا قائلة:

تحدث تشققات الجسم بسبب تمزقات في طبقة في الأدمة في الجلد، والتمزق بسبب التمدد السريع للجلد، ونمو سريع أو تغيرات سريعة في الوزن أثناء فترة الحمل، مابين 75- 90% من النساء تظهر لديهن التشققات الجلدية بدرجات متفاوتة وأماكن مختلفة في أجسادهن كأسفل البطن والظهر والصدر خلال فترة الحمل؛ نتيجة لتغير الهرمونات. وغالباً ما يزداد ظهور علامات تمدد الجلد في الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ نظراً للتمدد السريع الذي يتعرض له الجلد نتيجة للنمو السريع للجنين؛ مما يؤدي لتمزق طبقة الأدمة فيحدث حكة، أو وغز في الجسم.

التغلب على الحكة

- من الممكن التغلب على الحكة أو التخفيف منها بالإكثار من ترطيب الجسم باستخدام كريمات تحتوي على فيتامين Eأو زبده الكاكاو أو الشيا، وهي آمنة تماماً في فترة الحمل.

- يفضل البدء بذلك منذ الأشهر الأولى من الحمل حتى لو لم تكن قد بدأت التشققات أو الحكة.

- يمكن أيضاً استخدام الكريمات التي تحتوي على مادتي الكولاجين والإلاستين، ومن الممكن استخدام بعض الزيوت الطبيعية؛ لتخفيف ظهورها مثل زيت اللوز الحلو.

- قد يكون سبب الحكة حدوث ما يسمى حساسية الحمل؛ بسبب تغيرات الهرمونات، وهنا تعطى المريضة الكورتيزون عن طريق إبرة طبية.

- تلعب الوراثة دوراً كبيراً في حدوث التشققات المسببة للحكة، وغالباً ما تكون الحامل مثل أمها أو جدتها في وجود التشققات وكميتها، وهنالك أيضاً أمهات حوامل لا تحدث لديهن أي تشققات جلدية أثناء الحمل أبداً.