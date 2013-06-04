باحث: زامبيا شاركت فى بناء مصر القديمة

كتب : هايدى أحمد الثلاثاء 04-06-2013 09:03

باحث زامبى يُدعى «تشيسانغا سيام» قال إن الأفارقة لهم جذور فى مصر القديمة، وذلك فى مقال نشره بمجلة «الدراسات السوداء الأفريقية» تحت عنوان: «مصر القديمة فى أفريقيا»، محاولاً تقديم دليل قاطع لأول مرة على أن الزامبيين والأفارقة كانوا من ضمن مؤسسى مصر القديمة. وقال الباحث إن حضارة الفراعنة القديمة كانت قد هيمنت على شمال أفريقيا والشرق الأوسط لما يقرب من ألفى سنة من عام 3100 - 1090 قبل الميلاد.

واكتشف الدكتور «سيام» أيضاً أن اسم سيام فى زامبيا قد يرجع إلى ملك فرعونى فى مصر القديمة يدعى «سيامين» الذى حكم مصر فى 986-967 قبل الميلاد.

الكثير من العلماء الأوروبيين نفوا أى علاقة للأفارقة بالحضارة المصرية القديمة، وبرروا قولهم هذا بأنه إذا كان لهم مكان فى مصر القديمة فأين هم هؤلاء الأفارقة وأحفادهم الآن.

الجدير بالذكر أن الدكتور «سيام» قد تخرج فى كلية العلوم السياسية من جامعة زامبيا فى عام 1976. وقال إنه حصل على دكتوراه فى الفلسفة السياسية من جامعة نورث وسترن. لكنه لم يدرس اللغة الهيروغليفية ولا علم المصريات.