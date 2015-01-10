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الطقس في الإمارات غدا

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الطقس في الإمارات غدا الطقس في الإمارات غدا

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتزداد كميات السحب أحيانا خاصة على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية وقد تسقط بعض الامطار الخفيفة خاصة في اقصى الشمال مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة بوجه عام وقوية على البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة والغربية قد تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 25 كم/ ساعة صباحا على اليابس تصبح شمالية غربية /20-40 كم / ساعة خلال فترتي بعد الظهر والمساء وتكون غربية - شمالية غربية / 35 - 50 كم / ساعة فوق البحر بوجه عام تصل الى 60 كم / ساعة أحيانا.


>                            درجات الحرارة              نسب الرطوبة
>

المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا


>أبوظبي                     24     12               85       30 .
> دبي                         23     14               85      35 .
> الشارقة                     23    10                85      30.
> عجمان                     24    10                85       30.
> أم القيوين                 24     09                80       35 .
> رأس الخيمة              24      08               80       30 .
> الفجيرة                   30      18               70        30.
> العين                     24      11               80         25
> ليوا                       22     08               85         25 .
> الرويس                  21     11                80         30 .
> السلع                    21      11               80       30.
> دلما                      21     14               80          35
> طنب الصغرى          21     14                80        35 .
> طنب الكبرى           21      14               80         35 .
> أبوموسى               21     14              80           35.
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