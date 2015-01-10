إنريكي: سأرحل في اليوم الذي يتوقف فيه اللاعبون عن الاستماع لأوامري

(إفي): أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لويس إنريكي أنه عندما يأتي اليوم الذي لا ينصاع فيه اللاعبون له سيرحل عن صفوف البرسا، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث بعد.

وفي مؤتمر صحفي عشية لقاء العملاق الكتلوني أمام أتليتكو مدريد يوم الأحد على ملعب كامب نو بالجولة الـ18 من الدوري الإسباني، قال إنريكي "عندما يأتي اليوم الذي لا ينصاع فيه اللاعبون لي سأرحل عن صفوف البرسا وهذا الأمر لم يحدث بعد".

جاءت هذه التصريحات وسط تكهنات إعلامية بشأن مستقبل المدرب الذي لم يرد بتصريحاته "تأجيج الجدل" حيث أجاب عن سؤاله ما إذا كانت الإدارة الكتالونية تدعمه بقوله "الأمر لا يتعلق بالدعم أو لا بل بواقع إنني أقوم بعملي".

وعن التكهنات الإعلامية حول التوتر القائم بينه وبين نجم الفريق ليونيل ميسي، قال إنه يركز في عمله و"ونحن كرياضيون متخصصون في التأقلم مع أي وضع. وقد سأم مشجعينا من القيل والقال. هدفنا هو إسعادهم".

وعن خصمه المقبل ، قال إنريكي إن أتليتكو مدريد "تصعب هزيمته، أنتظر مباراة مشابهة للقاءات الست بالموسم السابق وأتمنى أن تكون النتيجة مختلفة. يجب علينا الهجوم بصورة جيدة ومنظمة جدا وتجنب المرتدات ومراقبة الكرة جيدا".

ولم يتردد إنريكي في الإشادة بالـ"روخيبلانكوس" تحت قيادة مدربهم دييجو سيميوني الذي قال عنه إنه قد "خدع الجميع" حينما أكد الموسم الماضي أن فريقه ليس مرشحا للفوز بجميع الألقاب تحت مبدأ "مباراة تلو الأخرى" وعن فريقه أكد عدم مشاركة شابي هيرنانديز لإصابته في الساق.