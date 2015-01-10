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لوحة لميسي تتصدر مزادا خيريا في لندن

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لوحة لميسي تتصدر مزادا خيريا في لندن لوحة لميسي تتصدر مزادا خيريا في لندن

(إفي): تتصدر لوحة للاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسمها الفنان الياباني تاكاشي موراكامي، مزادا خيريا تنظمه دار "سوذبيز" في العاصمة البريطانية لندن تحت اسم "واحد من 11" في 12 فبراير ويخصص ريعه لتعليم الأطفال في بنجلاديش وإندونيسيا ونيبال.

وأعلنت دار المزادات بمدينة نيويورك الأمريكية الجمعة أن اللوحة التي تحمل عنوان "ليونيل ميسي وعالم من الزهور" ستعرض في المزاد بسعر مبدئي يتراوح بين 200 و300 ألف جنيه إسترليني.

كما سيعرض المزاد، الذي تدفعه مؤسسة برشلونة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، أعمالا لعدة فنانين آخرين يبرز من بينهم البريطاني داميان هيرست والأمريكيان جيف كونز وريتشارد سيرا والإيرانية نشات.

ويشير اسم الحملة "واحد من 11" إلى عدم حصول طفل من بين كل 11 طفلا في العالم على التعليم، ووفقا لميسي، هذه المبادرة تدافع عن "حق كل طفل في استغلال قدراته وتحقيق أحلامه".

وأضاف "التعليم شيء ضروري للحصول على ذلك، لكن هناك ملايين الأطفال في كل أنحاء العالم لم يلتحقوا بالمدارس ولم يتمكنوا من بدء الحياة التي يجب أن يحصلوا عليها".

وقال موراكامي، الذي قام أيضا بتصميم شعار الحملة، أن "واحد من 11 ستشكل مصدر إلهام للعالم بأن إدراج الرياضة واللعب في التعليم قد يكون محفزا لإطلاق العنان لقدرات الأطفال".

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