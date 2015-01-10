مارادونا يحضر حفلا موسيقيا في هافانا

(إفي): حضر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا حفلا للموسيقي الكوبي سيلفيو رودريجيز في هافانا.

وذهب مارادونا إلى الحفل الذي أقيم الليلة الماضية ويعد الأول لرودريجيز في 2015 ضمن جولته "جولة عبر الأحياء" بصحبة صديقته العاطفية روسيو أوليفا والصحفي الأوروجوائي فيكتور هوجو موراليس الذي يقدم معه برنامج "دي زوردا" على محطة "تيليسور" الدولية الواقع مقرها في فنزويلا.

وفي نهاية الحفل التقى مارادونا بالفنان الكوبي وتحدثا سويا كما التقطا الصور الفوتوغرافية معا واهدي له المتوج مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم عام 1986 قميصا مكتوب عليه "دي زوردا".

وكان مارادونا قد وصل كوبا في الخامس من الشهر الجاري مع فريق عمل "تيليسور" لتسجيل أول حلقتين من الموسم الجديد من البرنامج.

وعرض أول موسم من البرنامج بين شهري يونيو ويوليو الماضيين في مونديال البرازيل 2014 واستضاف عددا من مشاهير الرياضة والثقافة والسياسة مثل الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا واللاعبين السابقين البرازيلي روبرتو كارلوس والكولومبي كارلوس فالديرما والمكسيكي هوجو سانشيز، فضلا عن اللاعب الإيطالي أليساندرو ديل بييرو.