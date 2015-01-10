إخلاء سبيل 9 أشخاص متهمين بإختلاس 33 مليون جنيها بكفالة بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج اخلاء سبيل كلا من الانور ت س وهشام ج او محسن ف ع وحسن ع ا و الانصارى ص ع ووسام خ ص و حسن م ح واسلام ع م و ثروت ر ع م بكفالة 5 الاف جنية لكل متهم وذلك لاتهامهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال مديرية الامن بسوهاج بلغت 33 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/ 2013 .

> كان رجال مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقطاع الصعيد عقب عدة بلاغات تمكنوا من القبض علي موظفين بالوحدة الحسابية بمديرية أمن سوهاج لاتهامهم بالاشتراك مع مدير مكتب بريد وصاحب سوبر ماركت وشقيقه بالاستيلاء علي 33 مليون جنيه من أموال مديرية الأمن خلال 16 شهرا واحالتهم للنيابة العامة لتتولي التحقيقات .