تامر الزيادي : حسم “التحالفات” والقوائم ومرشحي “الفردى” نهاية الشهر الجارى



أكد تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر أن الأحزاب والكيانات السياسية ستحسم مسألة التحالفات الانتخابية ومرشحى القوائم التى ستخوض بها معركة أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو نهاية هذا الشهر .

وقال الزيادى فى تصريحات صحفية له مساء اليوم السبت، إن تحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية رسالة للداخل والخارج بأن الدولة المصرية جادة فى اجراء الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل وأن السلطة التشريعة تحددت خارطة تشكيلها وأن الاحزاب السياسية مطالبة الآن بأن تتحمل مسئوليتها فى حسن اختيار مرشحيها سواء على مقاعد القائمة أو على الفردى وأن تتيح الفرصة كاملة للشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج والشخصيات العامة وألا تغامر بسمعتها بترشيح اشخاص ثبت بالتجربة أنهم “فاسدون” وأضروا بالحياة السياسية قبل 25 يناير .

وأضاف القيادى فى حزب المؤتمر، الشعب المصرى الواعى يدرك أنه العنصر الاهم فى معركة البرلمان القادم وأنه يتحمل مسئولية اختيار النائب القادر على تمثيله ولعب دورا برلمانيا حقيقيا لصالح الحياة التشريعية وليس البحث عن مغانم أو مكاسب شخصية على حساب الشعب المصرى