الوطنية الفرنسية : وضع الاتحاد الأوروبي «كارثي» بسبب ارتفاع معدلات البطالة

قالت زعيمة حزب الجبهة الوطنية في دولة فرنسا، مارين لوبان، إنّ الإتحاد الأوربي غارق حالياً في حفرةٍ سوداء، وأن الوضع الاتحاد “كارثي”، بسبب زيادة مُعدلات البطالة، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية “متردية” للغاية.

وأضافت لوبان في الجزء الثاني من لقاءها ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي سلامة عطا الله، أنّ حصيلة نتائج الاتحاد الأوروبي لم تَكن مُرضية لدى شعوب الاتحاد، لأن الاتحاد عجزَ وفشل في تَحقيق الأهداف، قائلة: “الاتحاد الأوروبي في مواجهة فشل تام”.

وتابعت لوبان أنّ دولة ألمانيا حاولت فرض اقتصادها وعملة اليورو على دول الاتحاد الأوربي، وأنها نجحت في ذلك، وأنها على الرغم من ذلك ألمانيا لم تُساعد دولة اليونان في أزمتها التي حدثت لها، ولم تُساعدها على تخطي أزمتها الاقتصادية، قائلة: “ألمانيا كانت تُساعد مصارفها واستثماراتها الموجودة في اليونان”.

وأوضحت لوبان أن الوضع في الاتحاد الأوروبي يُشبه بـ “الكارثي”، بسبب تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الاتحاد.

وشددت لوبان على أن من يَتحمل ما وقعت فيه فرنسا من أزمات اقتصادية متعددة يُعد الحكام والمسئولين السابقين لهذه الدولة، لأنهم سمحوا للمهاجرين بـ “كثافة” دخول هذه الدولة، موضحة: “أننا لا نلوم المهاجرين لكننا نلوم من دفعهم وسمح لهم بالهجرة”، مؤكدة أن الرئيس السابق ساركوزي وعد أثناء فترة حكمه أكثر من مرة بحل أزمة المهاجرين إلا أنه لم يَفعل شيئاً.