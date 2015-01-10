حرب الأناقة تشتعل بين الأخوات، فمن الفائزة؟

كلّ امرأة ترغب في أن تكون الأكثر أناقة والأكثر تألقاً وتميّزاً! ولذا، تبقى النساء دائماً في منافسة لتحقيق ذلك، حتى لو كنّ أخوات. وقد تمّت ملاحظة هذه الظاهرة بين المشاهير، خصوصاً لدى أولئك اللواتي لديهنّ أخوات يعملن في نفس مجالهنّ.

وهناك عدد كبير من الأخوات المشهورات في العالم، لعلّ أشهرهنّ Kim وKhloe Karadashian، اللتان تتشابهان في أسلوب الموضة الخاصّ بهما إلى حدّ كبير، كما تتشابهان في القوام أيضاً؛ ولهذا نراهما تختاران ملابس متشابهة في الكثير من الأحيان، ولو أنّ Kim برأيي تتفوّق أناقة على Khloe. كذلك تتشابه الأختان Paris ، وNicky Hilton اللتان تمتلكان أسلوباً متشابهاً إلى حدّ ما، وإن كانت Nicky أكثر عصرية ومواكبة للموضة. ومن الأخوات الأشهر أيضاً التوأمان Mary Kate، وAshley Olsen اللتان تتمتّعان بأسلوب وشكل متطابق، كما تتمتّعان بأناقة وأسلوب مميّز. Beyonce، وشقيقتها Solange تمتلكان أسلوباً مختلفاً في الموضة، بالرغم من أنّهما تعملان في نفس المجال. لكن أسلوب Beyonce يجمع العصرية والفخامة، بينما تمتلك Solange أسلوباً متمرداً وغير مألوف. والشقيقتان Kendall، وKelly Jenner، تمّ التسويق لهما منذ الطفولة على أنهما وجهين إعلانيين، خصوصاً في مجال الأزياء، غير أنّهما تمتلكان أسلوبين مختلفين. فأسلوب Kendall هادئ مع لمسات عصرية، بينما أسلوب Kelly متمرد مع إحساس الروك أند رول. عارضتا الأزياء Caraو Poppy Delevingne جميلتان في إطلالاتهما وأناقتهما، كما في شكليهما الخارجيين. ودوقة كامبردج Kate وشقيقتها Pippa لمع نجماهما في الموضة منذ عرس Kate الأسطوري، برغم أنّ الاثنتين كلاسيكيتان وتقليديتان بعض الشيء. وفي النهاية، لدينا الشقيقتان الشاباتان Dakotaو Elle fanningاللتان أثبتتا أنهما أيقونتان في الموضة، بالرغم من صغرهما.

بعد أن تشاهدي الصور التي اخترناها لك، والتي تجمع أشهر الأخوات، حاولي أن تنتقي الأخت التي تعتقدين أنها الأكثر أناقة وصاحبة الأسلوب الأكثر تميّزاً.

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