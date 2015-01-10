في مهرجان دبي للتسوق: نجوى غاضبة وعاصي يشعل الجمهور رغم مرضه

دبي- صباح جميل تصوير – باسل حموي

ليلة لبنانية أقيمت على مسرح مدينة دبي للإعلام ضمن احتفالات مهرجان دبي للتسوق في ليلتها الثانية. وتحت شعار رحلة العشرين عاماً أحياها الفنانان نجوى كرم وعاصي الحلاني والتي نظمتها مؤسسة دائرة السياحة والتسويق التجاري، وذلك بالاشتراك مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، وبالتعاون مع مدينة دبي للإعلام، افتتحت الحفل "شمس الأغنية اللبنانية" نجوى كرم وبقيادة المايسترو أنطوان الشعك رفيق دربها وملحن أغلب أعمالها. فأطلت "شمس الأغنية" بفستان طويل من اللون البيج والبوردو أبهرت الحضور به. فكان الجمهور منذ طلتها الأولى على المسرح يرحب بها تصفيقاً لها ولفستانها. وعلى الرغم من أنها كانت "غاضبة وعصبية" كما علم "سيدتي نت" من مصادر خاصة بسبب تعطيل تأشيرة الماكيير الخاص بها فلم يستطيع أن يتواجد معها واضطرت إلى التعاون مع ماكيير آخر لكنه لم يعجبها وأوصلها إلى حال الغضب والعصبية. ولهذا السبب أيضاً تأخرت في الصعود على المسرح حيث كان من المفترض أن يبدأ الحفل الساعة الثامنة والنصف. بينما بدأ في تمام الساعة العاشرة. وعلى الرغم من كل هذا إلا أنها استطاعت إشعال الجمهور رقصاً وتهليلاً. والكل ينادي عليها بصوت عال "نجوى نجوى". وكعادتها دبكت على الطبل فوق المسرح. وأخذ يدبك معها الجمهور. وقدمت مجموعة من أغانيها التي أشعلت الحضور منها "ما في نوم" لدرجة أن خلت الكراسي من الجمهور الذي تجمّع أمام المسرح للدبكة والرقص. وفي تمام الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل أطلّ عاصي الحلاني مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات بأغنية "بالعربي". وكعادته بعد الأغنية الأولى قدم كلمة شكر للإمارات ولموقفهم النبيل مع الشعوب المتضررة. كما قال للجالية اللبنانية:" أحمل رسالة لكم من لبنان فنجاحكم من نجاحنا ونفخر لأنكم توصلون صورة جميلة عن بلدكم". ثم قدم موال "يا بياعين الصبر". وبدأ وصلته الغنائية التي قدم من خلالها مجموعة من أشهر أغانيه واستطاع هو الآخر إشعال الجمهور على الرغم من مرضه ولم يتردد في رقص الدبكة التي كعادته يقدمها على المسرح. لكنها لم تكن بقوة كل مرة لأنه مازال يشكو من أثر العملية الجراحية التي خضع لها في الفترة الماضية فكانت ليلة جميلة بطلها نجمان أشعلا الحضور بقوة.

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