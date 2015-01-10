كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية خاصة

احتفلت دوقة كامبردج الأميرة Kate Middleton أمس السبت بعيد ميلادها الـ33، بحضور العائلة الملكية وبعض الأصدقاء المقرّبين.

ووفقاً لصحيفة People العالمية، فإنّ Middleton لم ترغب في إقامة حفلة صاخبة في هذه المناسبة، خصوصاً أنها تعاني بعض المشكلات الصحيّة بسبب حملها، وقد فضّلت أن تكون المناسبة هادئة ومختصرة.

سهرة عيد ميلاد Kate أقيمت داخل قصر بكنغهام في لندن، بحضور الأمير William والأمير George، وعائلتها الأميرة المؤلفة من: Carole و James Michael Middleton وPippa وJames. وقد تولّت تحضير الوليمة مدبرة المنزل Antonella Fresolone.

وفي إطار آخر، تستعدّ الأميرة Middleton خلال الفترة المقبلة لمباشرة العديد من المشاريع الخيرية، حيث تلتقي فريقاً يُسمّى Family Friends، يُعنى بمساعدة العائلات المحتاجة من الناحيتين المادية والمعنوية.

يُشار إلى Kate التي كشفنا مؤخّراً عن السرّ البسيط الذي يقف خلف تألّقها أمام الكاميرا، إذ أعلنت في وقت سابق أنها مع اقتراب موعد إنجابها، ستحرص على عدم السفر إلى خارج البلاد للمشاركة في المناسبات الرسمية إلى جانب زوجها، إلا أنّ ذلك لن يمنعها من المضي قدماً في مسيرتها الإنسانية الحافلة.