الحكم النهائي يصدر بحق ابن جاكي شان

أصدرت محكمة في العاصمة الصينية بكين أمس الجمعة حكماً يقضي بسجن Jaycee ابن النجم العالمي Jackie Chan لمدّة 6 أشهر، بعد إدانته بتهمة تعاطي الماريجوانا والتواصل مع موزّعي المخدّرات.

وكانت وسائل إعلام صينية قد كشفت في وقت سابق عن إلقاء الشرطة القبض على Jaycee البالغ من العمر 36 عاماً، أثناء مداهمةٍ نفّذتها في إطار حملة خاصّة لمواجهة المخدّرات، وتشمل عقاب الشخصيّات العامة التي تقدّم صورة سيّئة للمجتمع.

من الواضح أنّ Chan لن يفلت من هذه العقوبة، بعد أن أكّد والده، في تصريح سابق، أنّه لن يستخدم أياً من معارفه لمساعدة ابنه على الخروج من هذا المأزق، معرباً عن خجله وأسفه وشعوره بالعار لتعاطيه الماريجوانا.

وأضاف Jackie Chan حينها: "أتمنّى أن يُصبح ابني في المستقبل متحدّثاً باسم مكافحة المخدرات وأن يروي تجربته للشبان".

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