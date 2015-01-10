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لماذا طالب كاتب أغنية المصري مان لنانسي عجرم بحذفها؟

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لماذا طالب كاتب أغنية المصري مان لنانسي عجرم بحذفها؟ لماذا طالب كاتب أغنية المصري مان لنانسي عجرم بحذفها؟

السبت 10-01-2015 19:06

بعد طرح أغنية اللبنانية نانسي عجرم "المصري مان" بساعات قليلة، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكاتب الأغنية، الشاعر المصري أيمن بهجت قمر ، يُطالب متابعيه عبر "فيس بوك" بإرسال أيّ روابط تخصّ الأغنية لحذفها، من دون أن يُعلن سبب ذلك، مكتفياً بالقول: "سأحذفها حتى أحصل على حقي".

كثيرون ظنّوا أنّ هناك خلافات دبّت بين أيمن ونانسي، و لذا أقدم أيمن على هذه الخطوة، فيما قال آخرون إنه لم يحصل على أجره عن الأغنية. لكن الحقيقة أوضحها أيمن، بقوله إنه كتب هذه الأغنية لتكون أغنية وطنية. لكن الطريقة التي تمّ تصويرها بها، ووجود كمّ من إعلانات الشامبوهات هما سبب حذفها. وقد كتب: "المواقع بتقول إني عايز أوقف أغنية "المصري مان" عشان ما اخدتش أجري فيها
لأ .. أنا رافع قضيه لأني عملت أغنيه وطنيه مش أغنيه ألاقيها معمولة لإعلان شامبوهات وكريم شعر".

 

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