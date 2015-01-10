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هؤلاء النجوم سيشاركون في حفلات "فبراير الكويت"

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هؤلاء النجوم سيشاركون في حفلات "فبراير الكويت" هؤلاء النجوم سيشاركون في حفلات "فبراير الكويت"

الأحد 11-01-2015 19:21

تقيم اللجنة العليا المنظمة لحفلات "فبراير الكويت" الغنائية والتي من المقرر أن تقام بالكويت من 5 إلى 20 فبراير مؤتمراً صحفيا غداً في فندق "جي دبليو ماريوت "، وذلك للإعلان النهائي عن جدول حفلات "فبراير الكويت" والتي ستقام بعد الانتهاء من حفلات مهرجان "هلا فبراير" المقامة حالياً في الكويت .
ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر عن الحفلات والتي يقوم كل من "روتانا" ومركز عبدالله الرويشد بتنظيمها سالم الهندي رئيس روتانا للصوتيات والمرئيات والمخرج أحمد الدوغجي.
وحصل "سيدتي نت"على الأسماء المشاركة حتى هذه اللحظة مع إمكانية حدوث أي ظرف طارئ لاعتذار أو عدم الاتفاق مع اسم ما. وستتضمن اللائحة وجود نخبة مميزة من نجوم الأغنية العربية ومنها محمد عبده وعبدالله الرويشد ونوال الكويتية وأحلام وعمرو دياب وأصيل أبوبكر وخالد عبدالرحمن وإليسا ونجوى كرم وماجد المهندس ورابح صقر ومطرف المطرف ويوسف البلوشي. ومن المتوقع ان تبث الحفلات على الهواء مباشرة على شاشتي تلفزيون الكويت وروتانا .

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سيدتي