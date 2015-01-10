هل يستحق حارث بوخش قلب سيلينا غوميز؟

ضجّت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي باسم الشاب العربي حارث بوخش، الذي استضاف النجمة العالمية Selena Gomez في إمارة دبي.

حارث شاب عربي، يبلغ من العمر 29 عاماً، وهو أحد المؤسّسين لوكالة Bukhash Brothers التي تقوم بتسويق ورعاية المشاهير والعلامات التجارية على مستوى إقليميّ ودوليّ.

يعيش بوخش في دبي ويُرَجَح أن يكون من الجنسية الإماراتية، يعشق صيد الأسماك من خلال الغطس، كما أنه من عشّاق كرة القدم، وهو يشجّع فريقي Arsenal و Barcelona.

كما أنه مؤسّس شركة HRB للسيارات، ويحضر معارض السيارات العالمية بانتظام ويحبّ العمل على تعديل السيّارات والمتاجرة بها.

وربما كسب حارث عشقه للسيارات من والدته مستشارة برنامج" رحلة التغيير"، الحائزة على جائزة أفضل سيدة أعمال في الإمارات عام 2013، هالة كاظم، حيث اختيرت سفيرة لعلامة " Audi" في دبي والإمارات الشمالية.

ويبدو أنّ الشاب الذي خطف قلب Selena ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يحظى بمتابعة أكثر من 1600 شخص على تويتر، فيما لا يتابع هو سوى 34 شخصاً، كما أنّ لديه على إنستغرام أكثر من 16 ألف متابع، فيما يتابع هو 99 شخصاً. واللافت أنه لا يتابع Selena على أيّ من صفحاته الخاصّة.

وكان حارث قد رافق Selena ، التي قامت بزيارة دبي مؤخّراً، وجعلها تضحك من القلب طوال أيّام الرحلة، فكانت إجازتها هي الأجمل.

كما تردّد أنه هو من قام بالتخطيط لرحلتها، وقد تطوّرت علاقتهما بسرعة كبيرة.

ولكن، في ظلّ تكتّم الطرفين على الموضوع، تبقى العلاقة في طور الشائعات.

سيلينا غوميز تستفزّ المسلمين