«القاعدة» تبث فيديو يتبنى الهجوم على صحيفة «شارلى إيبدو» بباريس

تبنى تنظيم القاعدة في اليمن الهجوم الذي نفذه مسلحان الأربعاء الماضي على مقر صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية وقتل فيه 12 شخصاً.

وهدد المسؤول الشرعي في تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” حارث النظاري فرنسا بهجمات جديدة في شريط فيديو بثته الجمعة مواقع جهادية، بعد الاعتداء الذي نفذه الشقيقان كواشي اللذان ينتميان إلى هذه المجموعة ضد شارلي إيبدو.

وخلفت ثلاثة أيام من الرعب والهجمات 17 قتيلاً وعدداً من الجرحى في فرنسا، مما أثبت فشل السياسة الفرنسية في مراقبة أشخاص يمكن أن ينفذوا عمليات إرهابية.

> وجاء هذا التقييم على لسان رئيس الوزراء الفرنسي بعد انتهاء عمليتي تحرير الرهائن ومقتل المتورطين فيهما.

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