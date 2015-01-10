غدًا.. تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توزيع الخبز في القليوبية

قال جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، السبت، إن المديرية استعدت لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة الخبز الجديدة، غدا، في مراكز ومدن قها وقليوب والقناطر الخيرية بعد تأجيلها 4 أيام بمناسبة أعياد الميلاد.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن المرحلة الثالثة يبدأ تطبيقها، الأربعاء المقبل، وتشمل حي غرب وشرق شبرا الخيمة، والمرحلة الرابعة تبدأ الأحد المقبل وتشمل الخانكة وشبين القناطر.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة الخبز في المرحلة الأولى بالمحافظة، وفر 3 ملايين رغيف خبز مدعم، لافتًا إلى أنه تم توزيع 69 جهازًا على جميع مكاتب التموين بالمحافظة لتصحيح البيانات وإضافة المواليد.