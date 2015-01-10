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مدرب يوفنتوس: من الصعب انتداب لاعبين كبار في يناير‎

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مدرب يوفنتوس: من الصعب انتداب لاعبين كبار في يناير‎ مدرب يوفنتوس: من الصعب انتداب لاعبين كبار في يناير‎

أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أنه من الصعب جلب لاعبين جدد للفريق من الطراز العالمي أثناء فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي هذا بعد تأكيد وكيل اللاعب ويسلي شنايدر أن نجم جالاتاسراي يريد البقاء مع الفريق التركي بالرغم من رغبة يوفنتوس في التعاقد معه.

وأثناء المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نابولي، قال أليجري: "اللاعبون المتميزين دائما يضيفون للفريق ولكن شراء أحدهم يبقى صعبا في شهر يناير".

يوفنتوس أراد انتداب اللاعب السويسري خيردان شاكيري ولكن الأخير فضل الانتقال لإنتر ميلان.

حول البيانكونيري وجهته إلى شنايدر الذي لعب لإنتر أيضا قبل ذلك في إيطاليا، لكن لا يبدو الهولندي المخضرم في سبيله للكالتشيو حتى الآن.

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