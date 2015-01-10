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صلاح خارج قائمة تشيلسي أمام نيوكاسل

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صلاح خارج قائمة تشيلسي أمام نيوكاسل صلاح خارج قائمة تشيلسي أمام نيوكاسل

خرج محمد صلاح من قائمة تشيلسي، التي تواجه نيوكاسل يونايتد اليوم السبت في قمة الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبرغم ما تردد عن إصابة إدين أزار نجم الفريق اللندني، إلا أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لم يتوان عن الدفع بالبلجيكي الدولي أساسيا.

ويلعب ويليان وأوسكار مع أزار ودييجو كوستا في الهجوم، وخلفه يتمركز سيسك فابريجاس ونمنيا ماتيتش.

ويدافع تشيلسي بكرت زوما على حساب جاري كاهيل، ومع الفرنسي الواعد جون تيري وسيزار ازبليكويتا وبرنيسلاف إيفانوفيتش.

ويحرس مرمى تشيلسي بتر تشك، فيما يجلس ثيبوت كورتوا بديلا مع جاري كاهيل وفيليبي لويس وجون أوبي ميكيل وراميرس ولويك ريمي وديدييه دروجبا.

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