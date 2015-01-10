نقابة الأطباء توزع «بطاطين» على فقراء الإسكندرية

قامت لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء بتوزيع كميات من البطاطين لعدد من الجهات المحتاجة، وذلك في إطار دورها الإغاثي في المجتمع، في ظل موجة البرودة التي تمر بها مصر.

وسلم فرع اللجنة بمحافظة الإسكندرية 200 بطانية للمرضى بقسم الباطنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

كما قدم الفرع 50 بطانية لجمعية سعاة الخير بالزوايدة خورشيد بالمحافظة لتدفئة الفقراء والمحتاجين، ووزعت أيضا 75 بطانية على فقراء قرية أبوبسيسة التابعة لقسم العامرية غرب المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.