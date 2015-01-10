“أمناء وأفراد الشرطة” بسوهاج يطلبون لقاء وزير الداخلية‎ بشأن أزمة ساقلتة

قال الأمين بخيت شحاتة سكرتير النادي الفرعي لأمناء وأفراد الشرطة بسوهاج، فى تصريح لوكالة ONA، إنه يطلب لقاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية للوقوف على الاجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاة ازمة ضباط وامناء وافراد مركز شرطة ساقلتة الـ12 والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية الأسبوع الماضي لاتهامهم بالسب والقذف والتعدي على مقر نيابة ساقلتة.

يتم من خلال اللقاء عرض الموقف على وزير الداخلية اذا ما اصبح هذا الحكم نهائى وما يمكن ان يحدث من تبعات حال استمرار الوضع الحالى والمعاناة التى يعانيها اسر الضباط التى صدرت بحقهم الأحكام.

وطالب سكرتير النادى الفرعى تضامن النادى العام والنوادى الفرعية للخروج من تلك الازمة.