أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“أمناء وأفراد الشرطة” بسوهاج يطلبون لقاء وزير الداخلية‎ بشأن أزمة ساقلتة

Google+ Print
“أمناء وأفراد الشرطة” بسوهاج يطلبون لقاء وزير الداخلية‎ بشأن أزمة ساقلتة “أمناء وأفراد الشرطة” بسوهاج يطلبون لقاء وزير الداخلية‎ بشأن أزمة ساقلتة

قال الأمين بخيت شحاتة سكرتير النادي الفرعي لأمناء وأفراد الشرطة بسوهاج، فى تصريح لوكالة ONA، إنه يطلب لقاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية للوقوف على الاجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاة ازمة ضباط وامناء وافراد مركز شرطة ساقلتة الـ12 والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية الأسبوع الماضي لاتهامهم بالسب والقذف والتعدي على مقر نيابة ساقلتة.

يتم من خلال اللقاء عرض الموقف على وزير الداخلية اذا ما اصبح هذا الحكم نهائى وما يمكن ان يحدث من تبعات حال استمرار الوضع الحالى والمعاناة التى يعانيها اسر الضباط التى صدرت بحقهم الأحكام.

وطالب سكرتير النادى الفرعى تضامن النادى العام والنوادى الفرعية للخروج من تلك الازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا