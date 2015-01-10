بيرين سات تخطف الأضواء في افتتاح فيلم جديد

خطفت النجمة التركية بيرين سات وزوجها المغني التركي كينان دوغلو الأضواء من صديقتها المقربة الممثلة التركية بيلتشيم بيلجين، خلال حضورها العرض الرسمي الأول لافتتاح فيلمها السينمائي الجديد (Çalsın sazlar) وهو من بطولة: بيلتشيم بيلجين، جانير جيندوروك، أنجين هيبيليري وأخرون.

وقد حضر العرض الأول كافة نجومه ولم يغب أحداً منهم عن العرض الإفتتاحي .

وحضر حفل الإفتتاح أيضاً عدداً كبيراً من مشاهير تركيا وكان من أبرزهم زوج بيلتشيم بيلجين المخرج يلماز أردوغان وإيمري كاراييل الشهير بعابدين، وتوبا أونسال ، وتولجا جوليتش الشهير بأحمد وزوجته يليز شار بعد مصالحتهما.