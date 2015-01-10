محافظ أسيوط يوقع غدًا بروتوكول إنشاء أكبر مركز تجارى على مستوى الصعيد

‏‫يوقع اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط غداً الأحد بروتوكول تعاون مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين لإنشاء أكبر مركز تجارى على مستوى الصعيد لخدمة مواطنى أسيوط وتقديم كافة الخدمات التموينية التى يحتاجها المواطن.

وقال المحافظ ان انشاء المنطقة التجارية يأتى فى إطار اهتمام الحكومة المصرية برئاسة المهندس ابراهيم محلب بالصعيد بصفة عامة واسيوط بصفة خاصة والتى زارها رئيس الوزراء مرتين خلال فترة وجيزة.

وتفقد الدكتور خالد حنفي ال منطقة المخصصة لإقامة التجمع السكنى خلال زيارته للمحافظة منذ عدة شهور وأبدى موافقته على فكرة انشاء المركز التجارى .

وأضاف المحافظ أن المركز يقام على مساحة ٢٥فدان بمنطقة التجمع السكنى المزمع إقامته على مساحة ٨٠٠ فدان بمنطقة جحدم حيث تم إنهاء كافة الإجراءات لبدء العمل الذى سيتم من خلال وضع برنامج زمنى للتنفيذ.

وأشار إلى أن المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين و التجارة الداخلية اختارت الموقع وتم تخصيصه بالفعل وتم عمل الرفع المساحى للمنطقة لبدء إجراءات التنفيذ فورا .