أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اليابان تدرس سن قانون لمساعدة الجيوش الأجنبية المتحالفة في الأزمات الدولية

Google+ Print
اليابان تدرس سن قانون لمساعدة الجيوش الأجنبية المتحالفة في الأزمات الدولية اليابان تدرس سن قانون لمساعدة الجيوش الأجنبية المتحالفة في الأزمات الدولية

رئيس الوزراء الياباني

كشف مخطط التشريعات القانونية المتعلق بالأمن الياباني اليوم عن اعتزام سن قانون يسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بدعم الجيوش الأجنبية المتحالفة إلى جانب دعمها القوات الأمريكية في حالة النزاعات الدولية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن القانون الدائم المتصور سيحل محل القانون الحالي المتعلق بحالات الطوارئ في المناطق المحيطة باليابان، وتم اعتماده للتعامل مع حالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية. وبموجب القانون الحالي، ينبغي على اليابان تقديم الدعم لقوات الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة اليابانية أن القانون المتصور، والذي يمكن أن يتصدى لأيا من النزاعات الدولية، من شأنه أن يسمح لقوات الدفاع الذاتى اليابانية بمساعدة القوات المسلحة الاسترالية وكذلك القوات الأمريكية حال وقوع حالة من حالات الطوارئ العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا