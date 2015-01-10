اليابان تدرس سن قانون لمساعدة الجيوش الأجنبية المتحالفة في الأزمات الدولية

كشف مخطط التشريعات القانونية المتعلق بالأمن الياباني اليوم عن اعتزام الحكومة سن قانون يسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بدعم الجيوش الأجنبية المتحالفة إلى جانب دعمها القوات الأمريكية في حالة النزاعات الدولية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن القانون الدائم المتصور سيحل محل القانون الحالي المتعلق بحالات الطوارئ في المناطق المحيطة باليابان، وتم اعتماده للتعامل مع حالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية. وبموجب القانون الحالي، ينبغي على اليابان تقديم الدعم لقوات الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة اليابانية أن القانون المتصور، والذي يمكن أن يتصدى لأيا من النزاعات الدولية، من شأنه أن يسمح لقوات الدفاع الذاتى اليابانية بمساعدة القوات المسلحة الاسترالية وكذلك القوات الأمريكية حال وقوع حالة من حالات الطوارئ العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

أ ش أ