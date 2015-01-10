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محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بإلغاء تكليف عادل عبد السلام بالإدارة التعليمية

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محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بإلغاء تكليف عادل عبد السلام بالإدارة التعليمية محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بإلغاء تكليف عادل عبد السلام بالإدارة التعليمية

محافظ الإسماعيلية

 

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية قرارًا بإلغاء تكليف عادل عبد السلام من عمله كمدير عام لإدارة الاسماعيلية التعليمية، وفقا لقرار الشؤن القانونية بالمديرية وتكليف مصطفى عبد الغنى حسن ابراهيم بالعمل مديرا عاما لإدارة الاسماعيلية التعليمية وعلى جميع المختصين الالتزام بتنفيذ القرار الصادر اعتبارا من تاريخ صدوره .

وكان محافظ الاسماعيلية قد أصدر القرار متضمنا مجازاة كل من عادل عبد السلام مدير عام ادارة الاسماعيلية التعليمية سابقا وسيد أحمد منصور مدير ادارة التعليم الاعدادى بادارة الاسماعيلية التعليمية بخصم ثلاثون يوما من راتب كل منهما وقد تم اخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرار .

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