محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس جامعة قناة السويس لمناقشة عدد من المشروعات الخدمية

استقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ونائبه لشؤن الطلاب والتعليم بالجامعة الأستاذ الدكتور محمود عبد المحسن والأستاذ الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى بالجامعة ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بالاسماعيلية .

وخلال اللقاء ناقش محافظ الاسماعيلية مع رئيس الجامعة ومرافقيه عددا من المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة بالتعاون فيما بين المحافظة والجامعة وسبل دفع عجلة العمل بتلك المشروعات وخاصة ما يتعلق بخدمة المجتمع والبيئة كما تم بحث ومناقشة مقترح اقامة كوبرى لعبور المشاه على الطريق الدائرى أمام المدخل الرئيسى للجامعة لتسهيل حركة عبور المشاه من والى الجامعة والحد من حوادث الطرق .