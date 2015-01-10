إحالة 3 محامين بالشركة العامة للصوامع والتخزين للمحاكمة بتهمة إهانة رئيسهم

أمر المستشار سامي فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 3 محامين بالشركة العامة للصوامع والتخزين للمحاكمة لقيامهم بإهانة رئيس مجلس الإدارة والإعتصام أمام مكتبه لمنعه من مغادرته.

وكشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار مدحت عبدالصمد بإشراف المستشار سامي فهمي وكيل فرع الدعوى التأديبية أنهم سلكوا مسلكاً اليتفق مع اإلحترام الواجب وكرامة الوظيفة وتغيبوا عن عملهم بدون إذن وذلك بأن قام هاني م أ المحامي بالشركة العامة للصوامع والتخزين ‘ ومنتدب لشونة المريوطية باإلعتصام أمام مكتب رئيس الشركة متغيباً عن عمله بدون إذن ‘ وتطاول في حق رئيس الشركة بألفاظ غير الئقة ومنعه من الخروج من مكتبه ‘ كما إعترض على تنفيذ األمر الصادر بنقله إلى الصوامع التابعة للشركة إلنهاء األعمال المكلف بها.

وتضمن تقرير الإتهام أن صبري ح ن ‘ مدير اإلدارة القانونية بالشركة ومنتدب بفرع السبتية ‘ وعلي ع ق ‘ المحامي بالشركة ومنتدب لفرع إمبابة ‘ تضامنا مع األول في اإلعتصام أمام مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة وأمتنعا عن تنفيذ القرار الصادر بتكلفهما بالعمل في إحدى الجهات التابعة للشركة.