الصحة: 8 وحدات جديدة لصرف عقار السوفالدي للمنتفعين بالتأمين الصحي

أعلنت وزارة الصحة و السكان عن إدخال 8 وحدات جديدة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لصرف عقار السوفالدى لمرضى فيروس سي الذين تنطبق عليهم شروط العلاج خلال أيام ، وذلك بالتنسيق مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية و هى [ ” عيادة بنها – فرع القليوبية ، عيادة ههيا – فرع الشرقية ، عيادة المجمع الطبى الشامل – فرع الفيوم ، عيادة السلام – فرع بنى سويف ، عيادة الأمل الشاملة – فرع دمياط ، مستشفى الهلال بشبين الكوم – فرع المنوفية ، العيادة المركزية بأسيوط – فرع أسيوط ، مستشفى التأمين الصحى بقنا – فرع ( قنا – البحر الأحمر – الأقصر ).

وسيتم صرف عقار السوفالدي للمنتفعين بالتأمين الصحى و تنطبق عليهم شروط العلاج بعقار السوفالدى بمحافظات ( كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – أسوان – شمال و جنوب سيناء ) من خلال مراكز صرف العقار التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بتلك المحافظات .

و يرتفع عدد وحدات صرف عقار السوفالدى لـ 16 وحدة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمخصصة للمرضى التابعين للهيئة بجانب 21 ( 8 مرحلة أولى – 8 مرحلة ثانية – 5 مرحلة ثالثة ) مركز تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ، بالإضافة إلى وحدة الفيروسات الكبدية بهيئة قناة السويسو التى تم افتتاحها الشهر الماضى .