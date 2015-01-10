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البابا تواضروس يدعو الأقباط للتبرك من بطريرك أثيوبيا‎ بالكاتدرائية الأربعاء

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البابا تواضروس يدعو الأقباط للتبرك من بطريرك أثيوبيا‎ بالكاتدرائية الأربعاء البابا تواضروس يدعو الأقباط للتبرك من بطريرك أثيوبيا‎ بالكاتدرائية الأربعاء

جانب من زيارة الأب متياس الأول بطريرك إثيوبيا للمجمع المقدس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا متياس، بطريرك إثيوبيا، وسط اصطفاف كورال من الكاتدرائية لاستقباله بالترانيم القبطية.

وقال البابا تواضروس إن الزيارة ليست فقط للكنيسة ولكنها أيضاً إلى قلوبنا، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين المصرية والأثيوبية.

وأضاف تواضروس أن هناك علاقات وطيدة تجمع بين الكنيستين تبدأ منذ أيام البابا اثناسيوس حين تم رسامه الأنبا سلامة لإثيوبيا، وكنيسة إثيوبيا تضم كنائس وأديرة أثرية كثيرة وبها العديد من القديسين ومنهم القديس تكلاهيمانوت الذي لنا كنيسة باسمه في الإسكندرية، وأن الزيارة الأولى لبطريرك اثيوبي كانت في 1982م كما إن الكنيستين ترتبطان بعلاقة جغرافية حيث يربطهما نهر النيل و لنا أيضا علاقات وطيدة في السنوات الأخيرة مسئول عنها الأنبا بيمن منسق العلاقات بين الكنيستين .

ودعا تواضروس الأقباط لاستقبال بطريرك أثيوبيا‎ شعبياً أثناء العظة الأسبوعية، مساء الأربعاء المقبل، والتي سيحضرها البطريرك والتبرك منه.

المراسل : بكر الشرقاوى

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