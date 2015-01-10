الصين تطلق أول رحلة جوية مباشرة إلى منطقة الكاريبى فى أواخر سبتمبر

تعتزم الصين إطلاق أول رحلة جوية مباشرة إلى منطقة الكاريبي في 28 سبتمبر وفقا لإعلان أطلقته شركة إير تشينا.

ووفقا لمصادر رسمية فستشغل إير تشينا ثلاث رحلات أسبوعيا من بكين إلى هافانا مع التوقف للتزود بالوقود في مونتريال مما يقلل وقت الرحلة بشدة بين الصين والكاريبي.

وجذبت دول الكاريبي المشهورة بشواطئها الجميلة المزيد من الزوار الصينيين في الاعوام القليلة الماضية. لكن المسافة الطويلة جعلت المسافرين الصينيين يفضلون الذهاب الى أوروبا وكندا.

وتجاوز عدد السياح الصينيين إلى كوبا في عام 2013 حوالي 22200 سائح بزيادة 18 في المئة مقارنة بالعام السابق.

أ ش أ