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​بالصور.. دراسة إنشاء جامعة إفريقية بأسوان على مساحة 100 فدان بتكلفة مليار جنيه

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​بالصور.. دراسة إنشاء جامعة إفريقية بأسوان على مساحة 100 فدان بتكلفة مليار جنيه ​بالصور.. دراسة إنشاء جامعة إفريقية بأسوان على مساحة 100 فدان بتكلفة مليار جنيه

أكد الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الأسبق، أن مشروع انشاء جامعة إفريقية عربية في محافظة أسوان سوف يساهم في خلق نوع جديد من العلاقات بين مصر والدول العربية والافريقية.

وقال إن الجامعات تغير من وجه الحياة وتساهم في دفع عجلة التنمية كما حدث حينما انشئت جامعة أسيوط في عهد الدكتور سليمان حزين حيث اصبحت هذه الجامعة قبلة للعلم والعلماء.

جاء ذلك اثناء الندوة التي عقدها عدد من القيادات الشعبية في محافظة أسوان في قاعة عروس النيل بمدينة اسوان لدراسة مقترح انشاء جامعة خاصة يدرس فيها المصريون والعرب والأفارقة علي حد سواء في أسوان.

وأضاف الدكتور عصام شرف بانه يجب خلق ظهير شعبي لمساندة انشاء هذه الجامعة بمحافظة اسوان لان هذه الجامعة ستكون ذات طابع خاص وتشمل تخصصات هامة تحتاجها مصر وباقي الدول العربية والافريقية، مشيرا الي ضرورة عدم الانغماس في المشاكل المحلية فقط بدون الاهتمام بالتقدم العلمي حتي لا يسبقنا العالم في مجال التكنولوجيا والابحاث العلمية .

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور عبدالحميد جاويش منسق مشروع انشاء الجامعة العربية الافريقية في اسوان ان هذا المشروع يهدف الي انشاء جامعة علي مساحة 100 الف فدان في محافظة اسوان ويستهدف توفير مليون فرصة عمل وتكون الدراسة مجانية للطلاب المصريين في هذه الجامعة المقترح انشاءها برأس مال قدره مليار دولار.

وأوضح انه من المقترح ان تضم الجامعة 25 كلية مختلفة في النانو تكنولوجي والطاقة النووية وعلوم الغذاء والتغذية وعلوم النحل والنباتات الطبية الطيران وعلوم البحار والهندسة والعمارة البيئية ويره من التخصصات الطبية التي يحتاجها العالم حاليا.

وأشار إلى أن رأس مال المشروع سيكون مقسما علي جميع الدول العربية والافريقية بشرط ان يكون لمصر النصيب الاكبر في الاسهم ، وتكون الوزارات المصرية مساندة للكليات الموجودة في الجامعة.

يذكر ان الندوة شهدت حضورا هزيلا من مواطني أسوان لا يتعدي 35 شخصا بسبب سوء التنظيم وعدم الاعداد الجيد لها​ .

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