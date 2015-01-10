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واشنطن ترحب بإعلان القاهرة عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.. وتؤكد: «سنتابعها عن كثب»

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رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية في ، قائلة إن «الولايات المتحدة ستتابع العملية عن كثب».

وبسؤال المتحدثة باسم الوزارة، جينيفر ساكى، خلال الموجز الصحفي اليومي، الجمعة، عما إذا كانت بلادها سترسل مراقبين لمتابعة الانتخابات في مصر، قالت إنه «لا توجد لديها تفاصيل في هذا الصدد».

وفيما يتعلق بأزمة المصريين المختطفين في ليبيا، قالت ساكى إن بلادها تواصل متابعة الوضع عن كثب أيضاً، مؤكدة أن واشنطن تدين بشدة عملية الاختطاف.
>وأعربت المتحدثة عن تعاطف الولايات المتحدة مع المصريين الذين تورطوا في هذه المأساة. وأضافت أن «هذا الحادث يؤكد ضرورة مواصلة المجتمع الدولى دعمه للشعب الليبى وحكومته خلال هذه الفترة الصعبة».

وأكدت ساكي على «استمرار التزام الولايات المتحدة بمساعدة ليبيا، حكومة وشعباً، لبناء نظام يضم كل الأطراف، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، ولتوفير الاستقرار والأمن، والتصدي للتهديدات المستمرة».

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