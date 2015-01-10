' ميسي لا يتقبل الجلوس بديلا ' ‎

أكد البرازيلي جوليانو بيلليتي لاعب برشلونة المعتزل أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يقبل جلوسه احتياطيا مع الفريق الكتالوني.

لاعب البلوجرانا السابق صرح بأن ميسي لا يتقبل نظام تدوير اللاعبين، ويريد المشاركة أساسيا دائما.

وكان ميسي قد شارك في الشوط الثاني أمام ريال سوسيداد الأحد الماضي حيث خسر برشلونة بهدف نظيف، ثم غاب عن التدريب في اليوم التالي مما أثار الكثير من الكلام بشأن توتر علاقته بالمدرب لويس إنريكي.

بيلليتي والذي سجل هدفا في فوز برشلونة بنهائي دوري أبطال اوروبا عام 2006 تحدث على قناة (أرينا سبور تي في) البرازيلية قائلا "ميسي لا يتقبل الجلوس احتياطيا، ولكن نظام تدوير اللاعبين مهم للفريق على المدى البعيد".

وأضاف بيلليتي للقناة التي يعمل محللا فيها "عندما كنت في برشلونة رأيته مرارا يتحدث مع الجهاز الفني بشأن المشاركة أساسيا دائما".

الدولي البرازيلي السابق يعتقد أن ميسي لديه الحق في بعض الامتيازات داخل البلوجرانا إذ قال: "برشلونة الآن هو ميسي، فوزهم بالبطولات يعود بنسبة كبيرة لقدرات ميسي".

وأتم "إذا أراد اللعب، عليك أن تشركه أساسيا حتى تهدأ الأمور".