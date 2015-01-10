أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“النصر الصوفي” يطالب الأحزاب بتكوين كتلة واحدة لمواجهة الإخوان في انتخابات

Google+ Print
“النصر الصوفي” يطالب الأحزاب بتكوين كتلة واحدة لمواجهة الإخوان في انتخابات “النصر الصوفي” يطالب الأحزاب بتكوين كتلة واحدة لمواجهة الإخوان في انتخابات

المهندس محمد صلاح زايد

طالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، الأحزاب الوطنية التي تنوي الترشح للبرلمان المقبل، أن تدرك مدى خطورة البرلمان المقبل على امن واستقرار واقتصاد ، لما لديهم من صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك بتقديم مصالحهم الخاصة وتكوين كتلة مدنية واحدة تصب في مواجهة الاخوان اللذين يمتلكون الأموال والتنظيم، متوقعا أن يصلوا للبرلمان من خلال حزب النور ومصر القوية وأحزاب تحالف ما يسمى بدعم الشرعية الذي صدر حكم بحلها ولكن اكتفت بحل حزب الاستقلال فقط ولم نجد مبرر في عدم تطبيق القانون.

وأكد انه من الخطأ أن يعتقد البعض وجود أكثر من تحالف مدني سوف يكون لديه الأغلبية بل بالعكس سيؤدي لمزيد من تفتيت الأصوات حتى نتفاجأ بوصول الجماعات المتطرفة للبرلمان، وهو ما يفسد أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا أنه لا بديل عن وجود كتلة واحدة.

وأشار إلى أن ما نجح فيه الرئيس في الفترة الماضية من حرب على الإرهاب وإطلاق مشروع قناة السويس والمؤتمر الاقتصادي المقبل وغيرها من المشروعات والعودة لأفريقيا والتوجه خارجيا نحو روسيا، ما كان سيتم انجازه في وجود البرلمان.

وطالب زايد من شاركوا في لجنة الخمسين ومن اعدوا دستور 2014 ومنهم من هم الآن على رأس أحزاب سياسية وتحالفات أن يوحدوا صفوفهم في تحالف واحد يضمن تحقيق أهداف الثورتين، وأن يدركوا الخطأ قبل فوات الأوان.

وأشار إلى انه لا مبرر لما صرح به احدهم من أن “لجنة الخمسين لم تكن تعلم أن السيسي سيترشح للرئاسة وقت إعداد الدستور”، وهذا مردود عليه فالكل كان يعلم أن الرئيس السيسي هو القادم بعد ثورة 30 يونيو، وعليهم الآن تدارك الموقف بتوحيد صفوفهم ليقفوا جنبا إلى جنب السيسي، محذرا انه إذا لم يتم تدارك الأمر فسيتم كشف المتآمرين على مصر، ليعلم الشعب من معه ومن عليه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية