الإذاعة: برامج جديدة لتحدي الإعاقة وتغطية للانتخابات البرلمانية اعتبارا من اليوم

صرحت نجوان قدرى رئيس الإذاعة المصرية بأن الإذاعة سوف تشهد خلال الدورة الإذاعية الجديدة بداية من اليوم /السبت/ تخصيص برنامج لتحدى الإعاقه بالتعاون مع وزارة الشباب، تهدف إلى توجيه الدعم والإعلام إلى أنشطة متحدى الإعاقة وعرض مشاكلهم والعمل على حلها وإبراز النماذج المضيئة.

كما تبدأ الإذاعة فى تغطية الانتخابات البرلمانية اعتبارا من اليـوم من خلال برنامج “الطريق إلى البرلمان”، الذى يناقش تقسيم الدوائر الانتخابية والمرشحين وتثقيف المواطن وتعريفه بحقوقه وواجباته.

ويستضيف البرنامج كبار الشخصيات والمحللين السياسيين والإعلاميين، ويقدمه لفيف من كبار الإذاعيين المصريين، ويذاع في الثانية عشرة ظهرا.

أ ش أ