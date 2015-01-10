ضبط أحد المطلوبين فى واقعة اغتيال اللواء نبيل فراج قبل هروبه خارج البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح من ضبط أحد المطلوبين فى واقعة اغتيال اللواء نبيل فراج حال اختبائه بمدينة مطروح تمهيدا لهروبه خارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة الأمن الوطنى بمطروح قيام وليد سعد محمد أبو عميرة “38 عاما – حاصل على دبلوم صناعة”، ومقيم دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية الخاصة بواقعة استشهاد اللواء نبيل فراج باتخاذ إحدى الشقق السكنية بمدينة مطروح سكنا له تمهيدا لهروبه خارج البلاد.

وباستهداف المتهم تمكنت قوات الأمن من ضبطه، واعترف بعد مواجهته بهروبه من مدينة كرداسة والاختباء بمدينة مطروح تمهيدا لهروبه خارج البلاد.

أ ش أ