​بالصور.. انتهاء فعاليات مهرجان السياحة العربية بأسوان بمشاركة 22 دولة

انتهت، صباح اليوم السبت، فعاليات مهرجان السياحة العربية والذى ينظم بأسوان والأقصر ضمن أسبوع الثقافة العربية وأختيار “فتاة العرب المثالية”.

وتضمنت فعاليات المهرجان بأسوان ثلاثة أقسام ما بين تنشيط السياحة بأسوان، وتدشين المؤتمر الاقتصادي الذي يقام بحضور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، بجانب اختيار فتاه العرب المثالية.

وينظم المهرجان كل من المؤسسة العربية لتنظيم العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وجامعة الدول العربية،وهيئة تنشيط السياحة.

ومن ناحيتها قالت حنان نصر، رئيسة المهرجان، إن هناك 22 دولة عربية تشارك في هذه الفعاليات ما بين مشاركات بالمسابقة، وأعضاء لجنة تحكيم أو ضيوف، مشيرة إلى أن الهدف من نقل الفعالية إلى محافظة أسوان هو وضع المحافظة على أجندة السياحة العربية.

وأضافت أن كل فتاه مشاركة تعد سفيرة بمصر وستنقل لبلدها بالكامل جمال مصر وهدوئها، لافتة إلى أن المستشار العمراني يوسف، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لتنظيم العلاقات التجارية والتبادل الثقافي، صاحب فكرة نقل المهرجان إلى كل من الأقصر وأسوان من أجل تنشيط السياحة.

وفى ذات السياق قال رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، إن تم اختيار أسوان لعقد تلك الفاعلية لأن الصعيد بشكل عام به قدرات كبيرة غير مستغلة، كما أن أسوان بها العديد من المقومات والموراد التي يجب إلقاء الضوء عليها لاستغلالها جيدًا، موضحًا أن تنظيم فاعليات دولية في أسوان يعظم من قدراتها ما يساهم في توافد الدول الأخرى عليها وبدوره يعمل على تنشيط السياحة​.

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