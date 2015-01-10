مقتل طفلة أمريكية ألقى بها والدها من فوق جسر في فلوريدا

قالت الشرطة الأمريكية إن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات قتلت بعد أن ألقى بها والدها من فوق جسر عند خليج تامبا بمدينة سان بطرسبرج، وإنها كانت حية عندما سقطت من ارتفاع نحو 19 مترًا وسط الأمواج المتلاطمة.

وعثر على الطفلة فيبي جونتشاك في المياه بعد ساعة ونصف من الحادث وأعلنت وفاتها في مستشفى، الخميس. ووجه إلى والدها جون جونتشاك (25 عامًا) اتهام بالقتل.

وقالت شرطة سان بطرسبرج في بيان: «في ضوء الأدلة الأولية يعتقد محققونا أن فيبي كانت على قيد الحياة عندما ألقى بها جونتشاك من فوق الجسر».

وأضافت أن ضابطًا لم يكن في نوبة عمله اعتقد أنه سمع الطفلة تصرخ بينما رأى الأب وهو يخرجها من السيارة ويلقي بها من فوق سور الجسر، الخميس.

وذكر تقرير للشرطة أن ممثلين عن مكتب قائد الشرطة استجوبوا جونتشاك الذي قال لهم إن «الرب تحدث إليه ومنحه صفاءً جديدًا لحياته»، على حد زعمه. وذكرت شرطة سان بطرسبرج أنها تريد الحديث مع أي قس اتصل به جونتشاك قبل مقتل ابنته.

وألقي القبض على جونتشاك ويواجه اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى.