7 طرق مبتكرة لتخزين مستحضرات التجميل

قد تواجهك مشكلة الحفاظ على جودة وصلاحية مستحضرات التجميل الخاصة بك لفترة أطول، وقد تواجهك كذلك مشكلة تخزين مكياجك في أماكن بعيدة عن الرطوبة والحرارة.

إليك بعض الطرق المبتكرة لتخزين مستحضرات التجميل بطريقة آمنة وسهلة لتتمتعي بمنتجاتك بنفس الجودة التي كانت تتمتع بها عند شرائك لها:

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1.احفظي أقلامك في علب محكمة الغلق: ضعي أقلام الشفاه والعيون في أدراج مخصصة للمكياج حتى يكون من السهل عليك الوصول إلى ما تحتاجين منها، وإذا كنت لا تستخدمينها بشكل يومي فعليك حينها إبقاءها في علبة مغلقة حتى لا تصل إليها الأتربة التي قد تقلل من كفاءتها.

2.العلب ذات الفواصل الكثيرة: يمكنك استخدام العلب ذات الفواصل الكثيرة إذا كنت تمتلكين الكثير من الأدوات ذات الألوان المتشابهة. فهذه الأدراج ستسهل عليك الوصول إلى الأشياء التي ترغبين بها بسرعة وسهولة نتيجة وضوح كل شيء أمامك.

3.التعليق على الحائط: يمكنك وضع لوحة على الحائط مع تعليق منتجات التجميل عليها عن طريق دبابيس مغناطيسية وبذلك ستحصلين على ما تريدينه بسرعة وبدون عناء، يمكنك القيام بهذا التكنيك إذا كنت تستخدمين المكياج بصورة يومية.

4.العلب الملونة: هذه فكرة رائعة وغير مكلفة، قومي بأخذ صناديق الأحذية الفارغة ولفيها بورق ملون، وخصصي لكل صندوق نوعاً من المكياج، كما يمكنك أن تكتبي على كل صندوق من الخارج ما يوجد بداخله حتى يمكنك الوصول إلى ما تريدينه بسهولة.

5.للحفاظ على فرشاة مكياجك والوصول إليها بسهولة ضعيها في إناء من الرخام بشكل متناسق وجذاب.

6.كما يمكنك الاستفادة من الأماكن الخالية في خزانة ملابسك عن طريق إضافة أحد الرفوف الصغيرة لوضع أدوات المكياج بها.

7.وأخيراً يمكنك وضع فرش المكياج في البرطمانات الفارغة بعد تزيينها بالورود والأوراق المزركشة.

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