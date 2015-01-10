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باتشيكو يطلب التعاقد مع أنطوي في الشباب السعودي

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باتشيكو يطلب التعاقد مع أنطوي في الشباب السعودي باتشيكو يطلب التعاقد مع أنطوي في الشباب السعودي

طلب باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك والحالي لفريق الشباب السعودي من إدارة ناديه الجديد السعى لإتمام التعاقد مع هداف الدوري المصرى والإسماعيلي جون أنطوي.

جاء ذلك من خلال المفاوضات التى تتم بين الناديين بشكل غير رسمي لضم اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي أكد لمفاوضيه ضرورة إرسال عرضا رسميا للنادي الإسماعيلي تحدد فيه القيمه المالية التي يتمنى أن تقل عن 2 مليون و500 ألف دولار.

وكان الإسماعيلى قد استقر على أن يكون أنطوي هو اللاعب الوحيد الذي يتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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