الأهلي يطلب رسميا رفع الإيقاف عن مؤمن لعدم قانونية عقد الزمالك

تقدم الأهلي بطلب رسمي لاتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن مؤمن زكريا لاعب الفريق الجديد لعدم قانونية عقد الزمالك كون أن توقيع اللاعب للفريق الأبيض كان مشروطا.

وقام اتحاد الكرة بإيقاف مؤمن زكريا لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن توقيعه لناديين في وقت واحد.

وتقدم هشام عبد ربه محامي اللاعب بمذكرة لاتحاد الكرة صباح السبت وتضمنت بندا أن توقيع مؤمن زكريا للزمالك كان مشروطا بحصول القلعة البيضاء على موافقة إنبي لبيع اللاعب.

وجاء أيضا فيها "نظرا لعدم وفاء الزمالك بالتزاماته المالية المطلوبة للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب عقب انتهاء مدة الإعارة فإن الزمالك قد عجز عن تنفيذ الشرط المعلق لتفعيل العقد".

وطالب محامي اللاعب عدم اعتماد العقود المقدمة من الزمالك ورفع الإيقاف عن اللاعب.