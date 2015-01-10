أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يطلب رسميا رفع الإيقاف عن مؤمن لعدم قانونية عقد الزمالك

Google+ Print
الأهلي يطلب رسميا رفع الإيقاف عن مؤمن لعدم قانونية عقد الزمالك الأهلي يطلب رسميا رفع الإيقاف عن مؤمن لعدم قانونية عقد الزمالك

تقدم الأهلي بطلب رسمي لاتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن مؤمن زكريا لاعب الفريق الجديد لعدم قانونية عقد الزمالك كون أن توقيع اللاعب للفريق الأبيض كان مشروطا.

وقام اتحاد الكرة بإيقاف مؤمن زكريا لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن توقيعه لناديين في وقت واحد.

وتقدم هشام عبد ربه محامي اللاعب بمذكرة لاتحاد الكرة صباح السبت وتضمنت بندا أن توقيع مؤمن زكريا للزمالك كان مشروطا بحصول القلعة البيضاء على موافقة إنبي لبيع اللاعب.

وجاء أيضا فيها "نظرا لعدم وفاء الزمالك بالتزاماته المالية المطلوبة للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب عقب انتهاء مدة الإعارة فإن الزمالك قد عجز عن تنفيذ الشرط المعلق لتفعيل العقد".

وطالب محامي اللاعب عدم اعتماد العقود المقدمة من الزمالك ورفع الإيقاف عن اللاعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع