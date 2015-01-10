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التشكيل - الأهلي يهاجم المصري برمضان وبامبو وصلاح الدين

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التشكيل - الأهلي يهاجم المصري برمضان وبامبو وصلاح الدين التشكيل - الأهلي يهاجم المصري برمضان وبامبو وصلاح الدين

يدفع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بثلاثي هجومي مكون من رمضان صبحي وكريم بامبو وصلاح الدين سعيد في مباراة الفريق أمام المصري.

ويستضيف ملعب الجونة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويغيب وليد سليمان عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام الجونة في الجولة الماضية من الدوري وكذلك حسام عاشور.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - محمد نجيب - محمد هاني

الوسط: محمد رزق - حسام غالي - تريزيجيه - رمضان صبحي - كريم بامبو

الهجوم: صلاح الدين سعيد

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