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توتنهام يرفض عرض انتر ميلان لضم باولينيو

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توتنهام يرفض عرض انتر ميلان لضم باولينيو توتنهام يرفض عرض انتر ميلان لضم باولينيو

باولينيو

ذكرت صحيفة افينينج ستاندارد الانجليزية أن فريق توتنهام هوتسبرز لكرة القدم رفض عرضا من نادى انتر ميلان الإيطالى لضم لاعب خط وسطه باولينيو مقابل 13 مليون يورو.

وفشل اللاعب البرازيلى فى الاستقرار فى الالسبيروز منذ قدومه لنادى شمال لندن من كورينثيانز البرازيلى عام 2013 ويبدو أن رحيله أمرا واردا للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادى توتنهام رفض عرضا أوليا من النيراتزورى لضم اللاعب مقابل 13 مليون يورو رغم عدم إشراك المدرب ماوريسيو بوكاتينو له فى المباريات.

ويعتقد أن الفريق الإنجليزى يسعى لاستعادة الجزء الأكبر من المبلغ الذى تكبده لضم اللاعب ولذلك فهو يرفض التخلى عنه مقابل مبلغ مخفض أو على سبيل الإعارة.

يذكر أن باولينيو سجل 6 أهداف فى 37 مباراة بقميص توتنهام منذ قدومه فى عام 2013.

أ ش أ

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