حماس تستنكر تفجير صراف بنك فلسطين والداخلية تفتح تحقيقاً حول الحادث

أدانت حركة حماس حادثة تفجير الصراف الآلي في مدينة غزة والتعرض لكاميرات بعض البنوك.

ورأت حماس في الحادث لوناً من العبث بالمؤسسات الفلسطينية وبالأمن.

> وطالبت في بيان لها أجهزة الأمن بالكشف عن الفعالين وتقديمهم للعدالة.

من جهته أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً في حادث تفجير صراف أحد أفرع بنك فلسطين بمدينة غزة مساء الجمعة.

وقال البزم إن الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في التفجير الذي نفذه مجهولون بصراف بنك فلسطين بغزة فرع عمر المختار حسب ما ذكرت وكالة أنباء معا الفلسطينية.

وفي سياق منفصل نفى المتحدث باسم الداخلية صحة ما تم تداوله من معلومات حول انفجار استهدف منزل عائلة بسيسو بغزة،مؤكداً أن ما جرى هو انفجار لمولد كهربائي قرب منزل العائلة.