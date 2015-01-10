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عاصفة دافئة قوية تضرب مدن النمسا وتحدث خسائر مادية كبيرة

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عاصفة دافئة قوية تضرب مدن النمسا وتحدث خسائر مادية كبيرة عاصفة دافئة قوية تضرب مدن النمسا وتحدث خسائر مادية كبيرة

النمسا_أرشيفية

تتعرض العديد من مدن النمسا منذ مساء أمس لعاصفة دافئة قوية على غير العادة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة ورياح عاتية بلغت سرعتها في بعض الأماكن 150 كيلو مترا في الساعة، نتج عنها وقوع خسائر وأضرار مادية كبيرة، خاصة في مدن “سالزبورج” وضواحيها و”باد إيشل” و”لينز” و”مودلينج” و”بينتسجاو” التي ضربتها العاصفة وتسببت في قطع خط التيار الكهربائي واقتلاع الأشجار وحدوث فيضان في مستوى ماء البحيرات، التي خرجت وغمرت عدد كبير من الشوارع والطوابق الأرضية بشكل أعاق حركة المرور وتسبب في وقوع العديد من الحوادث والحرائق.

وحذر خبير الأرصاد الجوية ستيفان كريسنهوفر من تعرض النمسا خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع “السبت والأحد” إلى رياح قوية توقع أن تجتاح العديد من الولايات مثل فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند، خاصة المناطق الجبلية التي توقع أن تتعرض لسرعات رياح مرتفعة، مرجعا السبب إلى وجود منخفض جوي يجذب العاصفة تلو الآخري إلى شمال أوروبا من منطقة المحيط الأطلسي.

وقد شهدت العديد من مدن النمسا عمليات كثيرة لقوات الإطفاء وفرق الإنقاذ المدني امتدت طوال فترة ليلة أمس، حيث قام رجال الدفاع المدني بإزالة الأشجار وإعادة فتح الطرق الرئيسة بعد نزح كميات المياه المتراكمة والانهيارات الطينية التي غمرت شوارع المدن والطرقات.

أ ش أ

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