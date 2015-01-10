بالصور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدًا من وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية على أنه لابد من تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالمحافظة وذلك لتفعيل البرامج والخطط التنفيذية لحل مشكلات القمامة والمخلفات من أجل استعادة الوجه الجمالى والمظهر الحضارى للاسماعيلية .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الاسماعيلية لوفد ممثلى قطاع المخلفات الصلبة التابع لوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات برئاسة الدكتورة مها البشير رئيس قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة والذى يزور الاسماعيلية لعرض خطة الوزارة وبرامج الحملة القومية لادارة المخلفات الصلبة بالمحافظات.

> وخلال اللقاء تم عقد مؤتمرا موسعا بحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى ادارات شؤن البيئة والعشوائيات بالمحافظة .

وخلال المؤتمر تم عرض داتا شو تتضمن الاطار العام لمنظومة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والتى تعتمد فى الأساس على مبدأ الفصل من المنبع والجمع من المنازل وتصنيف القمامة والمخلفات الى عنصرين ” عضوى وغير عضوى” والتى تهدف الى القضاء تماما على الصناديق المنتشرة بالشوارع والميادين والقضاء على ظاهرة النباشين واعادة تدوير اكبر كمية من المواد القابلة للتدوير وتوريدها الى المصانع المتخصصة لانتاج سماد عضوى نقى ونظيف وخالى من المواد السامة واتاحة فرص عمل جديدة للشباب من خلال العمل فى مجال اعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية وبالأخص غير المتجدد منها مثل التربة والمياه والطاقة والمساهمة فى حماية البيئة من التلوث عن طريق رفع كفاءة نظام ادارة القمامة “جمع –نقل – فرز ” .

وخلال اللقاء أكد محافظ الاسماعيلية على أن المحافظة تضع كافة امكانياتها لانجاح هذه التجربة بالتعاون والتنسيق والتواصل التام مع وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات من أجل تفعيل المنظومة الجديدة حتى تعود للاسماعيلية صورتها المشرقة دائما مع الأخذ فى الاعتبار تكثيف حملات التوعية الجماهيرية بأهمية تصحيح السلوكيات والمفاهيم المجتمعية ورفع الوعى بأهمية وجود منظومة متكاملة لادارة المخلفات .