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الدفاع فى «مذبحة بورسعيد»: إحنا بقالنا 4 سنين بنجرى مش عارفين بنجرى فين وعلى فين

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الدفاع فى «مذبحة بورسعيد»: إحنا بقالنا 4 سنين بنجرى مش عارفين بنجرى فين وعلى فين الدفاع فى «مذبحة بورسعيد»: إحنا بقالنا 4 سنين بنجرى مش عارفين بنجرى فين وعلى فين

مذبحة بورسعيد

دفع دفاع المتهم الأول، السيد الدنف فى مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة , فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة بورسعيد» ببطلان أمر الإحالة، حيث أن النيابة العامة وجهت تهما لـ61 متهمًا وآخرين مجهولين بقتل المجنى عليهم، وهنا تساءل الدفاع “فمن هم هؤلاء المجهولون؟ ولماذا لم تقدمهم النيابة للمحاكمة؟”.

وأاوضح الدفاع أن أمر الإحالة وردت به عبارات دارجة وهى أن “المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم”, وتساءل كيف تبحث النيابة العامة فى نية 61 متهمًا وخاصة أنه لا يوجد دليل واحد على أن المتهمين جميعًا على معرفة ببعضهم، وأن الجماهير وقت الحادث كانت فى حالات مختلفة وهرج ومرج ويصعب التوصل إلى الفاعل فكان من بينهم من يحتفل بالفوز ومن قام لتهنئة اللعيبة ومن يضحك، وردد قائلاً “إحنا بقالنا 4 سنين بنجرى مش عارفين بنجرى فين وعلى فين، مشيراً إلى أن أمر الإحالة لا محل له بأوراق القضية.

والجدير بالذكر أن «مذبحة بورسعيد» راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012 .

 

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